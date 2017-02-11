بالصور.. “المواطن” ترصد اصطياد منحنى السودة للعابرين

بالصور.. “المواطن” ترصد اصطياد منحنى السودة للعابرين

2017/02/11
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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منحنى السودة

المواطن – سعيد مشهور – أبها

لايزال منحنى مصيدة العابرين على طريق منتزه سودة عسير الحيوي يواصل اصطياد عابريه، حيث يعتبر هذا المنحنى من أخطر المنحنيات التي وقع فيها العديد من الحوادث التى ذهب نتيجتها العديد من الضحايا والمصابين.

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ويتمثل خطر هذا المنحنى في قدوم قائدي المركبات إليه وسيرهم على الطريق ليظهر لهم فجأة انحناء حاد خطير جداً دون وجود لوحات تحذيرية أو تنبيه عابري الطريق السياحي الحيوي .

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ورصدت “المواطن” اليوم وقوع حادث مروري في نفس الموقع ونقل المصابين، ورغم سير عملية ازدواج طريق السودة منذ سنين عديدة ولكن العمل يسير ببطء شديد مما يتوجب على الجهات ذات العلاقة وضع اللوحات التحذيرية في هذا الموقع للحفاظ على أرواح الأبرياء والسياح لحين انتهاء ازدواج الطريق !



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