بالصور.. الميمن يرأس اجتماع لجنة حصر وتوثيق أبحاث منهج أهل السنة والجماعة تأصيلاً وتأطيرًا

المواطن ـ الرياض:

ترأس فضيلة وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، صباح الثلاثاء، اجتماع لجنة حصر وتوثيق الأبحاث الخاصة بمنهج أهل السنة والجماعة تأصيلاً وتأطيراً.

واللجنة هي إحدى اللجان الفرعية للمؤتمر الدولي “جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية”.

وتتشرف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتنظيم المؤتمر، بعد الموافقة السامية الكريمة؛ إذ يحظى هذا المؤتمر باهتمام كبير من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، لإبرازه بما يليق بمكانة الجامعة، وإبراز أهميته وأثره.

وضمّت اللجنة الفرعية في عضويتها كل من:

الدكتور ناصر بن محمد المنيع عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن صالح الخليفي عميد شؤون المكتبات الدكتور وليد بن عبدالعزيز الجندل عميد تقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل عميد البحث العلمي الدكتورة مها بنت عبدالله الهدب والدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي من كلية أصول الدين.

وناقشت اللجنة سير أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة وفق أعلى معايير الجودة والإتقان، والإسهام مع اللجان الفرعية الأخرى التي تعمل على مضامين المؤتمر الدولي ومفاهيمه وأهدافه ومحاوره، والتي تحوي أعمالاً متشعبة ومتنوعة ومتعددة، بغية الإسهام في تضافر الجهود في العمل المؤسسي الذي يقوم على أصول واضحة، ووفق رؤى سديدة وخطط استراتيجية تعمل عليها الجامعة.