بالصور.. الهند تنقل سوق عمق الشعبي للعالمية عبر نشراتها الإخبارية

المواطن- حسان الصالحي

بثّت إحدى القنوات التليفزيونية الهندية تقريرًا مصورًا -في نشراتها الإخبارية- عن سوق عمق، وهو السوق الشعبي الشهير الذي يقع بين محافظتي القنفذة والبرك، ويتبع إداريًا لمحافظة البرك، وهو أيضًا السوق الذي عُرف بأكلاته الشعبية الشهيرة الذي لا يمكن لأحدٍ من المسافرين -الذين يعشقون الأكلات الشعبية- أن يتجاوز ذلك المكان دون الوقوف عنده، وتناول وجباته الشهية.

وبالرغم من بساطة المكان، إلّا أن تقرير التليفزيون الهندي عن السوق نقله للعالمية، وأصبح ضمن أهم التقارير التي استُعرضت في نشرة الأخبار.



سوق عمق الشعبي هو سوق مختلف تمامًا عن باقي الأسواق، إذ يوجد فيه أسر منتجة تقوم على إعداد المأكولات الشعبية المكونة من دقيق البر، والذرة، والطحين، والحلبة، والخضروات المهروسة، ممّا جعله محط أنظار المسافرين الذين يعبرون مركز عمق الذي يوجد به السوق، فضلًا عن الصحف السعودية والأجنبية التي كتبت عنه، بالإضافة إلى التقارير التليفزيونية.