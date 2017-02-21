بالصور.. الهيئة الملكية تكرم متقاعديها

المواطن – الرياض

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حفل تكريم المتقاعدين لمنسوبي الهيئة الملكية بالمركز الرئيس في مدينة الرياض مساء أمس.

وأثنى الأمير سعود خلال كلمته على الجهود التي بذلت طوال الأعوام الماضية في خدمة الهيئة الملكية، مضيفاً أن ما تحقق من تطور للمدن التابعة للهيئة الملكية كان باهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة التي سخرت مقومات النجاح على صعيد الحياة الكريمة وازدهار الصناعة.

وعبّر عدد من المتقاعدين عن فخرهم واعتزازهم بالعمل في الهيئة الملكية مستذكرين مراحل ومواقف البدايات لإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين إثر ذلك كرم سمو رئيس الهيئة الملكية المتقاعدين والتقطت الصور التذكارية وفي الختام تناول الجميع العشاء الذي أعد بهذه المناسبة.