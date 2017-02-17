بالصور.. امطار الرياض ترسم الابتسامه على وجوه حاملي المظلات اليدوية

المواطن – الرياض

تدوال مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفرحة المواطنين والأهالي بعد هطول أمطار الرياض أمس.

وأظهر الصور المتداولة العديد من الأسر وقد خرجت للشوارع بالرغم من استمرار هطول أمطار الرياض لساعات.

واحدثت أمطار الرياض حالة من البهجة لدى المواطنين الذين خرجوا للشوارع والبسمة تعلو وجوههم وكلمات الدعاء والشكر لا تفارق ألسنتهم.

وحمل المواطنون المظلات اليديوية في مشهد أعاد للأذهان أمطار الرياض في العقود السابقة حيث كانت المطلة اليديوية أحد ابرز المعدات التي يتقي بها الأشخاص المطر.

وتحت وسم #امطار_الرياض على تويتر كتب المغردون تعليقات ودعوات مع التحذير من الأخطار التي يمكن ان تنجم عن أمطار الرياض خاصة في حال جريان الأودية والشعاب.

وكانت امطار الرياض التي هطلت خلال الأيام الماضية ضمن الحالة الجوية التي شهدتها مناطق كثيرة من المملكة خلال الأسبوع الماضي والتي أدت الى جريان العديد من الأودية فيما وقعت عدة حوادث احتجاز وجرف للطرق في عدة انحاء من المملكة.