بالصور.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم السنوية لمنسوبي حرس الحدود‎

المواطن – الرياض

رعى مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي حفل مسابقة القرآن الكريم السنوية بالمديرية وقيادات المناطق يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٥/١٧هـ بمعهد تدريب حرس الحدود بالرياض حيث اشتملت المسابقة على فرعين: الفرع الأول حفظ سورة الأنفال والفرع الثاني حفظ جزء تبارك.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها أحد المشاركين بالمسابقة ثم ألقى مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي العميد / إبراهيم بن ماطر العنزي كلمة أوضح فيها مدى اهتمام ودعم المدير العام للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي حرس الحدود لما لها من آثار إيجابية على منسوبي حرس الحدود ، بعد ذلك بدأ العرض المرئي الذي يقدم شرحاً عن المسابقة تلا ذلك كلمة الجهات المتعاونة في توعية منسوبي حرس الحدود ألقاها الشيخ الدكتور /يوسف بن عبدالله الباحوث عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ,تلا ذلك إعلان نتائج المسابقة التي بلغ عدد المشاركين فيها (٧١) متسابقاً حيث تشرف الفائزون باستلام الجائزة من المدير العام .

وفي نهاية الحفل ألقى المدير العام كلمة بهذه المناسبة وجه خلالها شكره للمشاركين بالمسابقة وخص بالشكر المشايخ المتعاونين مع حرس الحدود تخلل ذلك إعلان انطلاق نسخة جديدة لمسابقة المدير العام لحرس الحدود لحفظ القرآن الكريم تشمل أبناء منسوبي حرس الحدود (بنين وبنات) إضافة إلى موظفات حرس الحدود وستدار للنساء والبنات من أخوات فاضلات باستقلال عن مسابقة الرجال.