بالصور.. انفجار غاز لحظي يصيب مواطناً في عارضة #جازان

المواطن- جازان

أُصيب شاب سعودي يبلغ من العمر (17) عاماً بحروق من الدرجة الأولى، إثر وقوع انفجار لحظي بعد تسرب غاز بداخل منزلهم الواقع بمجمع إسكان الملك عبدالله بالروان في محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، مساء اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد مساء اليوم الخميس بلاغ عن وقوع انفجار غاز بمنزل في محافظة العارضة، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انفجار لحظي نتيجة تسرب وتشبع الغاز بوحدة سكنية في إسكان الملك عبدالله بالروان بمحافظة العارضة.

وأشار إلى أنه نتج عن الحادثة إصابة مواطن، يبلغ من العمر ١٧ عاماً، بحروق بسيطة من الدرجة الأولى، وتم نقله للمستشفى عن طريق ذويه، مبيناً أنه تم تسليم الموقع لمالكه.