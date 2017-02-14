بالصور.. انقلاب دورية و8 حوادث مرورية في الباحة بسبب الأمطار والضباب

المواطن - عبد العزيز الشهري - الباحة

تسبّبت الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة ومحافظاتها في انقلاب دورية أمنية في تهامة الباحة نجا قائدها، بالإضافة إلى 8 حوادث مرورية بها عدة إصابات ووفاة بعد نقله للمستشفى.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، إنه من بشائر الخير والبركة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كلٍ من مدينة الباحة ومراكزها، ومحافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها، ومحافظة المندق والمراكز التابعة لها، ومحافظة القرى والمراكز التابعة لها، ومحافظة بني حسن، ومحافظة العقيق والمراكز التابعة لها، ومحافظة المخواة ومركز الجوة التابع لها، ومركز الشعراء التابع لمحافظة قلوة، ومحافظة الحجرة، جعلها الله أمطار الخير والبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وأضاف: “نتج عن ذلك 8 حوادث مرورية ما بين تصادم وانقلاب لعددٍ من المركبات، وتمّت مباشرتها من قبل الدفاع المدني، وإخراج المحتجزين، ونقلهم بواسطة الهلال الأحمر، ولم يسجّل -ولله الحمد- أي وفيات”.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحذر في أثناء القيادة، وتجنّب وقوع الحوادث نظرًا لتدنّي مستوى الرؤية بسبب كثافة الضباب الذي تشهده منطقة الباحة منذ الصباح، مع استمرارية هطول الأمطار حتى هذه اللحظة، وما زالت مراكز ووحدات الدفاع المدني على استعدادٍ للتعامل مع أي بلاغ يردها، متمنّين للجميع السلامة الدائمة.



