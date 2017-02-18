بالصور.. انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة – ينبع والمدني يتدخل

بالصور.. انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة – ينبع والمدني يتدخل

2017/02/18
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة - ينبع والمدني يتدخل 1
المواطن - شريف النشمي - المدينة

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بمركز المسيجيد، بمحافظة بدر، وبمساندة فرقة من إدارة المدينة، باشرت، عند الساعة ١٥:١٥ من عصر اليوم، السبت، حادث انقلاب ناقلة غاز بترول مسال بطريق “المدينة المنورة – ينبع” السريع على جانب الطريق، قرب بئر الروحاء.

انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة - ينبع والمدني يتدخل 2
وأضاف أنه جرى التنسيق مباشرة مع دوريات أمن الطرق بعزل منطقة الحادث عن حركة مرور المركبات، وطلب فرقة الصيانة لشركة الغاز للتأكّد من عدم وجود تسرّب للغاز، مع تفريغ حمولة الناقلة إلى ناقلةٍ أخرى، وقد تم تأمين الموقع، ولم يكن هناك أي إصابات.

انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة - ينبع والمدني يتدخل 4 انقلاب ناقلة غاز على طريق المدينة - ينبع والمدني يتدخل

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