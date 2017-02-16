بالصور .. انهيارات صخرية تغلق عقبة الباحة و تسفر عن إصابتين

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

تسببت انهيارات صخرية في احتجاز عدد من السيارات بعقبة الباحة، فيما أصيبت حالتان، رجل وامرأة، نتيجة تساقط الصخور على مركتبهما من نوع كامري، تم نقلهما لمستشفى المخواة، فيما تباشر فرق الإنقاذ والإسعاف الحادث.

وتعمل ادارة الطرق على ازالة الانهيارات لإعادة فتح العقبة منذ لحظة وقوع الانهيارات.

وبين الناطق الاعلامي لمدني الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي أنه تم إغلاق العقبه بسبب تساقط الصخور ونقل اصابتين من داخل كامري بواسطة المواطنيين ومازالت العقبة مغلقة للتنظيف، مضيفا أنه “تم إغلاق عقبات حزنة وقلوة وذي منعا احترازياً”.

وبين المهندس مسفر المالكي متحدث طرق الباحة ” تم الانتهاء من تنظيف المواقع المتضررة بالعقبة والان الدفاع المدني والمرور يمشطون الطريق استعدادا لفتحها.



