بالصور.. انهيارات صخرية ضخمة تغلق عقبة حزنة بالباحة

بالصور.. انهيارات صخرية ضخمة تغلق عقبة حزنة بالباحة

2017/02/21
الساعة 9:16 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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انهيارات عقبة حزنة

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

أغلقت مديرية الدفاع المدني بالباحة عقبة حزنة مساء أمس نتيجة تساقط صخور ضخمة، وهو المشهد الذي تكرر كثيراً في العقبة الخطرة والذي أصبحت الانهيارات شيئاً مرتبطاً بعقبة حزنة في أغلب أوقات هطول الأمطار برغم إغلاقها منذ فترة لعلاج هذه الانهيارات المتكررة ولكن تبين فشل تلك الأعمال منذ بداية موسم الأمطار الذي تلا الإغلاق.

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وعقبة حزنة تربط بلجرشي بالمخواة وهي تخدم شريحة كبيرة من الموظفين أو السياح أو الأعمال بين قطاعي السراة وتهامة.

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وبيّن العقيد جمعان دايس الناطق الإعلامي لمدني الباحة أنه تم “إغلاق عقبة حزنة لوجود تساقط صخور على الشارع ، وتم تسليم الموقع للطرق”.


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