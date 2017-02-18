بالصور.. بدر بن عبدالمحسن يلهب حماس الجمهور بـ”لما نعشق هالوطن”

المواطن – الرياض

بكلمات من الذهب، وعبارات صاغها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، بعقد اللؤلؤ والألماس، شدا الأمير وألهب حماس جمهوره ومحبيه بقصيدة “لما نعشق هالوطن”.

وفي أمسية شتائية حافلة بحضور عشاق الأمير الشاعر ومهندس الكلمة، شهد مسرح جامعة الفيصل كوكبة من أبيات وأشعار وقصائد “البدر” التي تفاعل معها الجمهور بالحنين والشوق، خاصة أنها جاءت بعد فترة من إعلان الأمير الشاعر اعتزال الأمسيات الشعرية.

وتفاعل الجمهور بحب كبير وترحاب منقطع النظير مع قصيدة “لما نعشق هالوطن” والتي قال فيها:

وين ينبت هالنخل إلا بين ضلوعنا

ولا يشعّل هالنجوم… إلا ضي شموعنا

ولما يمطرها السحاب

الصحاري والهضاب

اللي يشرب هالتراب

ضحكنا ودموعنا

لما يسكت هالزمن إنت أجمل بوحنا

لما نعشق هالوطن.. حنا نعشق روحنا

يذكر أن الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، أعلن لجمهوره خلال الأمسية الشعرية أن ريعها سيذهب بالكامل لصندوق الطالب في الجامعة.