بالصور.. برامج وأنشطة لأيتام تربية الرياض خلال الإجازة الفصلية

المواطن – حسن عسيري – الرياض

نفذت مؤسسة التربية النموذجية بالرياض عدداً من البرامج لفئة الأيتام المشمولين بالرعاية خلال الإجازة الفصلية لعام ١٤٣٨ اشتملت على التنوع والشمولية؛ حيث تم تنفيذ برنامج اليوم الكامل لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) والاطلاع على الثقافات المجتمعية التي تتميز بها مناطق المملكة؛ وكذلك استغلال الأجواء الشتوية بإقامة رحلة برية لمحافظة شقراءكما تمت زيارة بعض المراكز الترفيهية داخل مدينة الرياض

وقال مدير المؤسسة سويد بن لافي العنزي أن تلك البرامج تأتي امتداداً للبرامج التي تقيمها المؤسسة طوال العام سواء داخل المؤسسة أو خارجها والتي تهدف إلى دمج الأبناء مع مجتمعهم المحلي وصقل شخصياتهم وتبصيرهم.

وأشاد العنزي بما تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود في تقديم الخدمات الاجتماعية للمشمولين برعايتها.