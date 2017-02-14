بالصور.. بلدية الدلم تلزم مقاولاً بإعادة سفلتة طريق على حسابه

المواطن – رشيد السويلم – الخرج

ألزمت بلدية الدلم المقاول المنفذ لطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سلمان بن محمد بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق وفق المواصفات الفنية المطابقة لمعايير الجودة وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأوضح رئيس بلدية الدلم المهندس فارس محمد القحطاني أنه تم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة في طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سلمان بن محمد بسبب عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأضاف أنه تم تحميله كافة التكاليف المالية حسب النظام المتبع بالبلدية، مشيراً إلى أن إدارة المختبر ستقوم بعمل اختبارات للتأكد من مطابقة معايير الجودة.