بالصور.. بلدية بني عمرو تستنفر فرق الطوارئ لإزالة آثار الأمطار

المواطن – سعيد ال هطلاء – بني عمرو

وجّه رئيس بلدية بني عمرو م. محمد بن صالح الغامدي إدارة الخدمات ببلدية بني عمرو بعمل الصيانة اللازمة في تنفيذ الخطط التي وضعت بشكل مسبق؛ من أجل مواجهة الأمطار التي هطلت وتجمع بعضها في الشوارع والمناطق للطرق ومجاري السيول والعبارات بكافة القرى بمركز بني عمرو والتي تأثرت جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الأربعة أيام الماضية.

وأوضح الغامدي أن البلدية سخّرت كافة طاقم العمل في إدارة الكوارث بالبلدية من معدات وآليات وفرق إشراف ميدانية على مدار الساعة؛ لإزالة العوائق الترابية والحجرية في الطرق والعبارات ومجاري السيول التي خلفتها الأمطار الفترة الماضية.

ومن جهة أخرى اطلع الغامدي على خطة الطوارئ والكوارث ببني عمرو، والتي سبق أن تم إعدادها بالتعاون بين البلدية والمجلس البلدي والجهات الحكومية بالمركز ببني عمرو لتفادي أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن تلك الأمطار.