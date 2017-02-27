بالصور.. بلدي #جازان يوجه بهيكلة شوارع القرى ودعمها بالخدمات

المواطن – خالد الأحمد – جازان

قام رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد بن أبوشملة حكمي وأعضاء المجلس البلدي ومدير الإدارة العامة للدراسات والإشراف المهندس حمود خريزي والمهندس خالد حكمي وأمين المجلس البلدي أنور حسين حكمي بجولة تفقدية ميدانية على مشروعات الأمانة الجاري العمل فيها بأنحاء المدينة والقرى التابعة لها، شملت مشروعات السفلتة والإنارة والحدائق والملاعب.

بدأت الجولة بحي الغشامية، وأوضح المهندس حمود خريزي لرئيس المجلس البلدي بأنه جار العمل حالياً على حصر الشوارع الموجودة في حي الغشامية ومن ثم عمل السفلتة علماً بأنه تمت إنارة حي الغشامية.



وبعد ذلك توجه رئيس المجلس إلى حي المعبوج، حيث أوضح المهندس حمود خريزي لرئيس المجلس البلدي أنه جار العمل حالياً لإنهاء أعمال السفلتة شرق حي المعبوج وربط شرق حي المعبوج بطريق عرض 30م جازان أبي عريش وذلك لهيكلة الشوارع في القرى التابعة للمدينة، علماً بأنه تم الانتهاء من سفلتة حي المعبوج من الجهة الغربية بشكل كامل بناء على توصية المجلس، حيث إن هذا الشارع سوف يخفف الكثافة على الشوارع الأخرى ويخدم أهالي حي المعبوج وحي بخشة والغزوة والعميرية.



وبعد ذلك توجه رئيس المجلس إلى حي السويس، حيث أوضح المهندس حمود خريزي لرئيس المجلس البلدي أنه جار حالياً إنهاء سفلتة مخطط (أ) و (ب) و (ج) والمتبقي فقط عمل الممرات بانترلوك، كما تم الانتهاء من إنارة مخطط (أ) و (ب) وتم تغطية مخطط (ج) بالإنارة بنسبة 40% ، كما أوضح المهندس خالد حكمي لرئيس المجلس البلدي أنه يوجد حالياً ملعبان بمخطط (ج) وملعبان بمخطط (أ) وملعب بمخطط (ب)، كما تم الانتهاء من عمل حديقة بمخطط (أ) وحديقة تحت الإنشاء بمخطط (ب) وحديقة أخرى تحت الإنشاء أيضاً بمخطط (ج)، وأوضح رئيس المجلس أن هذه المشاريع تدل على الدعم والرعاية من الحكومة الرشيدة لكل ما من شأنه راحة المواطنين والتسهيل عليهم.



وبعد ذلك توجه رئيس المجلس البلدي والأعضاء لمخطط (361) ومخطط (192)، حيث أوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والإشراف المهندس حمود خريزي أنه جار حالياً الانتهاء بشكل كبير من سفلتة المخططات بأعلاه بنسبة 90% .

ثم توجه رئيس المجلس البلدي والأعضاء لمخطط (245)، حيث أوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والإشراف المهندس حمود خريزي أنه جار حالياً الانتهاء بشكل كبير من سفلتة المخطط بنسبة 90% ، كما أنه تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة وفي انتظار إطلاق التيار الكهربائي لتوصيل التمديدات، كما أوضح المهندس خالد حكمي لرئيس المجلس البلدي أنه يوجد حالياً ملعب قائم.



وفي نهاية الجولة شكر رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد بن أبوشملة حكمي مدير الإدارة العامة للدراسات والإشراف المهندس حمود خريزي والمهندس خالد حكمي على تفاعلهما مع المجلس وتعاونهما المستمر متمنياً مزيداً من التقدم والنجاح لهما.

كما أوضح رئيس المجلس البلدي أن المجلس خلال الأسبوع القادم سوف يقوم بجولة ميدانية أخرى لمشاريع أخرى.