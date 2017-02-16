بالصور.. بلدي سراة عبيدة يرصد أضرار الأمطار ويخرج بتوصيات لمواجهة السيول

المواطن - سعيد ال هطلاء - سراة عبيدة

تجول المجلس البلدي بمحافظة سراة عبيدة، يوم أمس الأربعاء، في العاشرة صباحاً ميدانياً في المحافظة والقرى التابعة لها لمعاينة ورصد الأضرار الناتجة عن الأمطار وآلية تصحيح أوضاع تلك الأماكن.

ورافق أعضاء المجلس البلدي خلال هذه الجولة الميدانية كل من نائب رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة يحيى بن شلوان ومدير إدارة الخدمات محمد بن جبار ورئيس قسم المشاريع عبدالرحمن ابوجليد وشملت الزيارة الميدانية كل من طريق الباحة أمام نادي الفرسان وسبب تجمع المياه في الطريق ودخوله إلى ملعب النادي.

وأثناء المعاينة، تمت مقابلة رئيس نادي الفرسان محمد بن ظافر، والذي قدم بعض الحلول المقترحة وكذلك أسباب تجمع المياه أمام النادي.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى مدخل قرية الوادي الأبيض ومعاينة العبارة المقابلة له وأسباب اندفاع مياه السيول باتجاه طريق الملك خالد.

وتواصلت المعاينة لتشمل طريق الملك خالد باتجاه المحافظة حيث تم رصد تجمع للمياه قبل كبري القرن وكذلك اتجاه السيول من دوار الشرطة وإيجاد الحلول المناسبة لتصريف المياه وأيضاً تجمع المياه أمام البنك الأهلي على نفس الطريق.

وبعدها انتقل الفريق إلى الشارع المقابل للمرور وتجمع المياه به.

وتجمع المياه في طريق نجد باتجاه المحافظة وتم تفقد عبارات التصريف هناك والبحث في تصريف المياه المتجمعة في الطريق بالاتجاهين.

وانتقل الفريق لمعاينة الطريق المؤدي لكلية البنات وتجمع المياه عليه، وكذلك امتداد طريق نجد أمام مخطط المشرب ودخول السيول بما تحمله معها في الطريق الرئيس ووضع التصريف المناسب لحماية الطريق.

وبعد انتهاء الجولة تم عقد اجتماع بمقر البلدية برئاسة رئيس المجلس معيض آل زرعة وذلك لإيجاد حلول عاجلة وفورية لدرء أخطار السيول في المواقع المشار إليها أعلاه سواء حلول عاجله وفوريه أو ترسية تلك المشاريع بشكل عاجل في خطة البلدية.

وفي ختام الاجتماع ثمن المجلس دور البلدية برئاسة المهندس مصلح العلياني باستنفار كل طاقاتها البشرية والآلية في إزالة أثار الأمطار من الطرق في المحافظة.

وأوصى المجلس بمتابعة العبارات من حيث التنظيف وتفقد مداخل ومخارج العبارات وتهيئتها لتعمل بشكل صحيح في تصريف السيول.

وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ المشاريع المستقبلية بحيث يتم الأخذ في الاعتبار مناسيب الشوارع واتجاه الأودية ووضع التصريف المناسب لها في حينه.

الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس البلدي قاموا بجولة أثناء هطول الأمطار ورصد المواقع التي حصل بها تجمع لمياه الأمطار وأدت إلى إعاقة الحركة المرورية في المحافظة.