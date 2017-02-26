بالصور.. بنك الدم بالمدينة يوفر 33 ألف وحدة دم من التبرعات

المواطن – المدينة

قالت الصحة إن بنك الدم المركزي التابع للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وفّر خلال العام الماضي 33146 وحدة دم تم فصلها والاستفادة منها من خلال عمليات التبرع التي استفاد منها 72 ألف مريض بمنطقة المدينة المنورة، فيما بلغ عدد فحوصات الزواج التي أجراها المختبر 14664 تضمنت فحص الأمراض الوراثية للدم والأمراض المعدية للكبد الوبائي (ب، ج) وكذلك مرض نقص المناعة المكتسبة.

كما نفذت إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمدينة 25 حملة تبرع بمختلف القطاعات الحكومية وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي في توعية المجتمع بأهمية التبرع؛ مما ضاعف الطاقة الإنتاجية لبنك الدم بالمنطقة.

جدير بالذكر أن بنك الدم المركزي بصحة المدينة هو الممول الرئيس لمستشفيات المنطقة بوحدات الدم ومشتقاته لكلا القطاعين العام والخاص بمجموع 27 منشأة طبية.