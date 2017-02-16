بالصور.. تبوك تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج

المواطن - وائل الخالد -تبوك

تشهد مرتفعات الظهر بمنطقة تبوك في هذه اللحظات تساقط كميات خفيفة من الثلوج حيث رصدت عدسة خبير الطقس حسين العمراني والمصور فواز الحربي صوراً لتساقط الثلوج على المنطقة.

ومن جهته ‎حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بناءً على تحذير هيئة الأرصاد وحماية البيئة وذلك ليوم الخميس الموافق 1438/5/19 هـ بانخفاض ملموس بدرجات الحرارة نشاط مما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة خلال ساعات الليل وصباح الغد.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز فرحان الشمري أن فرق الدفاع المدني على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

ونوه قائلاً: ندعو المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج للمناطق الجبلية التي يُحتمل تساقط الثلوج بها لغرض التنزه والابتعاد عن تجمعات المياه أثناء ذوبان الثلوج متمنين السلامة للجميع.

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