بالصور .. تصادم وانهيار للأتربة بعد أمطار وضباب الباحة

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة ومحافظاتها بتصادمات وتجمع للمياه وجرف الأتربة والحجارة إلى داخل بعض الطرقات الرئيسية مصحوبة بموجة ضباب كثيفة؛ ما أعاق في الرؤية كثيراً في بعض المواقع والذي ولَّد اصطدامات في الكثير من التقاطعات لتعذر مشاهدة الإشارات المرورية أو لافتات التقاطعات، فيما بادرت إدارة المرور بنشر دورياتها لتلافي الاصطدامات أو الاختناقات.

ودعا الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وتراكم السيول، واتباع الإرشادات التي تحقق الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن أصوات الرعد والبرق تنذر بسقوط أمطار فيجب في هذه الحالة الابتعاد عن قنوات السيول ومنحدراتها وتجنب السكن في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام خاصة إذا كان مستوى الماء فوق مستوى الركبة لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه.

وأضاف أنه في كل الأحوال يجب الاستماع والإنصات ومتابعة الإذاعة والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات الصادرة من الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تهطل الأمطار، ولو لفترة قصيرة يتبعها سيول وتتكون بعض المستنقعات في المناطق المنخفضة؛ مما ينجم عنه خطورة قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة للغرق وجرف السيول للمناطق الزراعية، من خلال الأودية ومجاري المياه ووجود بعض المستنقعات العميقة، وحيث يتوجه الكثير من المزارعين إلى مزارعهم والبعض منهم يقطن فيها والبعض منهم يرغب في السكن بالقرب من مزارعهم والكثير من المواطنين والمقيمين يخرجون للنزهة في هذه المواسم.

وأضاف أنه أصبح لزاماً الإدراك والوعي لوسائل الأمن والسلامة؛ لتجنب وقوع ما لا تحمد عقباه، داعياً المواطن والمقيم إلى اختيار المكان المناسب لإقامة مسكنه بحيث لا يكون عُرضة لمداهمة السيول، واستخدام مواد البناء المناسبة والمقاومة لطبيعة أخطار المنطقة والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة المتواجدة على مداخل الأودية. كما نشدد في الوقت نفسه على متابعة الأطفال خلا هذه الفترة والمحافظة عليهم من خطورة الغرق التي تخلفها الأمطار والسيول أثناء جريانها.

وختم بقوله ” ونذكر الجميع بأننا جميعاً في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.