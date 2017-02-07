بالصور.. تطويق حريق شب في عمارةٍ سكنية بالطائف دون إصابات

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

سيطرت فرق الدفاع المدني بالطائف على حريقٍ شبّ في غرفةٍ داخل شقة بعمارةٍ سكنية مكوّنة من 4 أدوار، بحي الشهداء الجنوبية، في شارع 20، حيث تم إخلاء سكان العمارة بسبب كثافة وانتشار الأدخنة دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني أن العمليات الأمنية الموحّدة تبلّغت عن حريقٍ في شقة، وعلى الفور، تم تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة ساعه البلاغ، الساعة ١٣:٤٨.

وأضاف: “كان الحريق في غرفة داخل شقة بعمارةٍ مكوّنة من 4 أدوار، بحي الشهداء الجنوبية، في شارع ٢٠، وتمّت مباشرة الحالة من قبل فرق الدفاع المدني”.

وتابع أنه تم إخلاء جميع سكان العمارة بسبب كثافة وانتشار الأدخنة داخل الشقق، وإنهاء الحالة دون وقوع إصابات”.