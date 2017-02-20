عاجل بالصور.. تعرف على خطوات إدخال رقم الآيبان وتحديث بيانات ذوي الإعاقة

المواطن - شريف النشمي - الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين من برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى سرعة إدخال رقم الآيبان وتحديث بياناتهم، وذلك لضمان إيداع المبالغ في حساباتهم.

وتكمن طريقة تحديث الآيبان لمستفيدي ذوي الإعاقة في طريقتين رئيسيّتين، وهما: التسجيل، وتحديث البيانات.

خطوات التسجيل:

الدخول على البوابة من هنا، وإذا لم يكن لدى المستفيد أي حساب، فيقوم بإنشاء حساب من خلال:

1- إدخال رقم الهوية.

2- تاريخ الميلاد.

3- إدخال رقم الهاتف.

4- تأكيد رقم الهاتف.

5- إدخال كلمة مرور.

6- تأكيد كلمة المرور.

7- إدخال رقم الكود الظاهر في الصفحة.

8- التعهد بصحة البيانات.

وبعدها، يتم إرسال رمز للتحقق لإدخاله في الخطوة التالية.

تحديث البيانات:

يتكون تحديث البيانات من 5 مراحل:

1- البيانات الشخصية.

2- بيانات العنوان والتواصل.

3- بيانات الحساب البنكي.

4- بيانات الدخل.

5- الموافقة على الشروط.

وفيما يلي شرح مصوّر لعملية التسجيل وتحديث البيانات كما نشرتها بوابة العمل والتنمية الاجتماعية: