بالصور.. تقرير البلدية حول مول العقيق يفتح تساؤلات عن صحة الإنجاز

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة
أعلنت بلدية العقيق في تقرير لها حصلت ” المواطن ” على نسخة منه – أن نسبة الإنجاز الفعلية بمشروع مول العقيق 50% من المشروع وهي نسبة مبالغ فيها على أرض الواقع حيث لم يتجاوز العمل حتى الآن – أي بعد 6 أشهر من إعلان البلدية تقريرها – إنشاء القواعد في أساسات المبنى.
كما أن عدم نصب لوحة المشروع مثير للريبة أيضاً ومخالفٌ للأنظمة ، وهو الأمر الذي نفته أمانة الباحة، مؤكدةً أن لوحة المشروع قائمة برغم تأكيد ” المواطن ” عدم وجودها حتى صباح اليوم الخميس .
كما أقرّت أمانة الباحة أن نسبة الإنجاز 50% صحيحة معللةً أن المشروع مرحلة أولى فقط وهي التي تتضمن إنشاء 3 أدوار – بناء عظم – فهل يُعقَل أن تلك النسبة صحيحة ؟
فيما أكد لـ ” المواطن ” مصدر بالأمانة أن المشروع يأتي بتكلفة قاربت 7 ملايين ريال وأن هذه النسبة مبالغٌ فيها بعد الرجوع لعدد من المهندسين الثقات ، كما عرضت ” المواطن ” التفاصيل على مقاول معروف والذي أفاد بأنه حتى نصف هذه النسبة مبالغٌ فيه.
” المواطن ” عرضت الموضوع على أمين منطقة الباحة المهندس محمد المجلي الذي أحال التساؤل على الناطق الإعلامي لأمانة الباحة صديق الشيخي فقال: ” بالنسبة لموضوع اللوحة فهي موجودة وتم تغيير موقعها لتلافي السيول وقد تم تكليف المقاول بسرعة استبدال اللوحة القديمة المتضررة وسرعة وضعها بالموقع”.
وأضاف: ” بالنسبة لنسبة الإنجاز من واقع آخر مستخلص فهي ٣٨٪ أما الأعمال المنفذة فيعتبر بالإنجاز حسب قيمة الكميات المنفذة بالمشروع حتى تاريخة وذلك من واقع الطبيعة فهي ٥٠ ٪، علماً أن المشروع مرحلة أولى فقط والمقاول يعمل بشكل متواصل وتم رفع طلب للمقاول بتمديد مدة العقد”.