بالصور.. تقرير البلدية حول مول العقيق يفتح تساؤلات عن صحة الإنجاز

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

أعلنت بلدية العقيق في تقرير لها حصلت ” المواطن ” على نسخة منه – أن نسبة الإنجاز الفعلية بمشروع مول العقيق 50‎%‎ من المشروع وهي نسبة مبالغ فيها على أرض الواقع حيث لم يتجاوز العمل حتى الآن – أي بعد 6 أشهر من إعلان البلدية تقريرها – إنشاء القواعد في أساسات المبنى.

كما أن عدم نصب لوحة المشروع مثير للريبة أيضاً ومخالفٌ للأنظمة ، وهو الأمر الذي نفته أمانة الباحة، مؤكدةً أن لوحة المشروع قائمة برغم تأكيد ” المواطن ” عدم وجودها حتى صباح اليوم الخميس .

كما أقرّت أمانة الباحة أن نسبة الإنجاز 50‎%‎ صحيحة معللةً أن المشروع مرحلة أولى فقط وهي التي تتضمن إنشاء 3 أدوار – بناء عظم – فهل يُعقَل أن تلك النسبة صحيحة ؟

فيما أكد لـ ” المواطن ” مصدر بالأمانة أن المشروع يأتي بتكلفة قاربت 7 ملايين ريال وأن هذه النسبة مبالغٌ فيها بعد الرجوع لعدد من المهندسين الثقات ، كما عرضت ” المواطن ” التفاصيل على مقاول معروف والذي أفاد بأنه حتى نصف هذه النسبة مبالغٌ فيه.

” المواطن ” عرضت الموضوع على أمين منطقة الباحة المهندس محمد المجلي الذي أحال التساؤل على الناطق الإعلامي لأمانة الباحة صديق الشيخي فقال: ” بالنسبة لموضوع اللوحة فهي موجودة وتم تغيير موقعها لتلافي السيول وقد تم تكليف المقاول بسرعة استبدال اللوحة القديمة المتضررة وسرعة وضعها بالموقع”.

وأضاف: ” بالنسبة لنسبة الإنجاز من واقع آخر مستخلص فهي ٣٨٪‏ أما الأعمال المنفذة فيعتبر بالإنجاز حسب قيمة الكميات المنفذة بالمشروع حتى تاريخة وذلك من واقع الطبيعة فهي ٥٠ ٪‏، علماً أن المشروع مرحلة أولى فقط والمقاول يعمل بشكل متواصل وتم رفع طلب للمقاول بتمديد مدة العقد”.



