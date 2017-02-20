بالصور.. تماس يسبب حريقًا في مستشفى العميس في جازان

بالصور.. تماس يسبب حريقًا في مستشفى العميس في جازان

2017/02/20
الساعة 9:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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تماس يسبب حريقا في مستشفى العميس في جازان 1
المواطن- جازان

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه وُرد بلاغ عن وقوع حادث حريق بمستشفى العميس الأهلي بمدينة جازان، مساء اليوم، وعند الوصول للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن تصاعد دخان من سطح المستشفى، حيث تم السيطرة عليه من قبل العاملين بالمستشفى.

تماس يسبب حريقا في مستشفى العميس في جازان 5

وأشار إلى أن سبب الحادث يعود إلى التماسٍ كهربائي في أحد قواطع الكهرباء في أثناء أعمال الصيانة.

وبيّن أنه لم يتم تنفيذ أي عملية إخلاء بالموقع، ولم ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات.

تماس يسبب حريقا في مستشفى العميس في جازان 3

وأوضح أنه تم تسليم الموقع لمدير المستشفى، مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للتمديدات الكهربائية بالموقع من قبل فرق التشغيل والصيانة بالمستشفى.

تماس يسبب حريقا في مستشفى العميس في جازان 3

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