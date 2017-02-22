بالصور.. جامعة شقراء تناقش دور الأساتذة في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب

المواطن – شقراء

أكد مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أن مهمة عضو هيئة التدريس لا تقتصر على تقديم المعارف وإنما عليه واجبات لتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة ورعايته أولى مشروعاتها للعام الجامعي الحالي بحضور وكلاء الجامعة وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات الجامعة والعمادات المساندة.

وأضاف مدير الجامعة في كلمته أن الجامعة أوجدت وحدة التوعية الفكرية انطلاقاً من استشعارها الدور الريادي في المشاركة الفاعلة في حماية الشباب وتحصينهم وتوعيتهم ووقايتهم من الأفكار الهدامة والمشاركة بإيجابية في مجتمعهم بعيداً عن الأفكار الضالة والمشوهة والمنحرفة وتبصيرهم بطرق الوقاية منها.

وأضاف: أن مهمة الجامعة أصبحت في هذا العصر تنمو وتتعاظم وأضحت المسؤولية الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس لا تقتصر على تقديم معارف ومعلومات علمية فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى مهام وواجبات تجاه أبنائه الطلاب لتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي لهم حتى يتشكل لديهم الحصن المنيع ويحقق لهم حماية أمنهم الفكري.

وأردف أنه من هذا المنطلق تسعى وحدة التوعية الفكرية بالجامعة إلى مواكبة المستجدات ومجريات الأحداث لبيان موقف الإسلام بشكل عام والمملكة بشكل خاص بما يهم قضايا المجتمع للوصول إلى عدد من الأهداف أبرزها: التوعية بحقيقة العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة ومنهج السلف، ترسيخ الفكر السليم المنضبط بالعقل والدين لتحقيق الرؤية الشرعية والفكرية المؤصلة والمتزنة، تعزيز دور الطالب الجامعي في تحقيق الولاء الوطني والمحافظة على مكتسباته، نشر قيم الوسطية والاعتدال وإشاعة ثقافة الحوار البناء وقيم التسامح ومبادئ التعايش، التحصين من المناهج المنحرفة والأفكار الهدامة، التشجيع على إجراء بحوث ودراسات لمواجهة التطرف والكشف المبكر عنه.

واستهل حفل التدشين بجولة في معرض وحدة التوعية الفكرية والذي يوضح أهداف الوحدة وأبرز مشروعاتها المستقبلية، عقب ذلك بدء الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبةـ والذي اشتمل على كلمة للمشرف العام على الوحدة الدكتور محمد بن عليان المشرافي أكد فيها أن وحدة التوعية الفكرية تعنى بالتوعية عن المخاطر المحيطة بمجتمع الجامعة عن طريق بناء عقل واعي يستطيع نقد المعلومة بموضوعية والتحقق من مصادرها وتمييز مدى توافها أ وتعارضها مع مبادئ الإسلام وأسسه العظيمة.

وأردف بالقول إن الوحدة تسعى إلى وضع برامج لمعالجة الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة والاهتمام بكافة الجوانب الدينية والفكرية، والتحذير من دعاة الانحراف والمناهج الهدامة والعقائد الفاسدة، من خلال تكثيف الجهود في التوعية بمخاطرها والتحذير عن كل ما ينال من ثوابت الشرع واللحمة الوطنية وكل ما يهدد أمن واستقرار هذه البلاد المباركة.

كاشفا عن العزم على تحقيق الريادة في إيجاد مجتمع جامعي آمن فكرياً واجتماعياً محباً لدينه ووطنه وقيادته، وانتهاج الأساليب النوعية الوقائية العلاجية من الأفكار المنحرفة ومظاهرها وأدواتها، والتوسع في تنفيذ الفعاليات الشبابية المناسبة بأسلوب جذاب يمني الرغبة في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية.

وشهد اللقاء بدء أعمال ورشة العمل والمنظمة كأولى برامج وأنشطة الوحدة بعنوان : ” دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري لدى الطالب الجامعي” والتي قدمها كل من الدكتور عثمان بن محمد الصديقي المستشار بالإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل مدرب ومستشار بالأمن الفكري، تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا كانت تصب في إيضاح الدور الكبير على عضو هيئة التدريس داخل مجتمع الجامعة والمتعلق بمحاربة الفكر الضال والمنهج المتطرف وشهدت حضور عدد من القيادات الأكاديمية بالجامعة ومنسوبي الجامعة وعدد من طلاب الكليات الجامعية.

يجدر بالذكر أن وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء وضعت ضمن رؤيتها الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية وتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية الإيجابية للبناء الفكري لطلاب وطالبات الجامعة، وتفعيلاً لدور الطالب الجامعي في تحقيق الولاء الوطني وحفظ الأمن ، وإبراز خطورة التكفير وعلاقة ذلك بالغلو والتنطع في الدين . يأتي ذلك تطبيقاً لأدوار الجامعة في خدمة المجتمع من خلال المشاريع والأبحاث العلمية والدراسات والفعاليات والبرامج ، للوقاية من المهددات الفكرية, والمساهمة في تدعيم قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب.



