بالصور.. جمال الطبيعة ومهرجان التسوق عامل جذب لزوار “هروب”

المواطن- عبد الله صهلولي - هروب

تحتضن محافظة هروب -هذه الأيام- فعاليات مهرجان التسوق والترفيه الثالث -الذي انطلق منذ عدة أيام- برعاية ومتابعة محافظ هروب، أحمد حسن الفيفي، حيث شهد المهرجان -خلال أيامه الأولى- إقبال العديد من الأهالي من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بهذا المهرجان، ومشاهدة ما يحتويه من عروض مسرحية وألعاب ترفيهية ساهمت كثيرًا في جذب العديد من الزوار للمهرجان.

وبدورهم، عبّر زوار مهرجان هروب الثالث للتسوق والترفيه عن سعادتهم لما شاهدوه من حسن تنظيم، وما يحتويه المهرجان من أنشطة وفعاليات واللعب للأطفال، بالإضافة إلى تخصيص خيمة للأسر المنتجة المشاركة في هذا المهرجان التي تشهد إقبالًا كبيرًا، لكون المشاركات لأسر سعودية ذات خبرة وكفاءة عالية قادرة على العمل متى أتيح لهم الفرصة.

ويعد مهرجان هروب الثالث للتسوق والترفيه من أبرز المهرجانات التي تنظم في منطقة جازان لما يحتويه هذا المهرجان من مكانةٍ خاصة وعشق لمحافظة هروب، وجوّها الساحر، وجمال طبيعتها مما ساعد في إنجاحه عبر العامين الماضيين، ويسعى القائمون على مهرجان هروب الثالث إلى إبراز محافظة هروب، وما تحتويه من أماكن سياحية ومعالم تراثية تساهم في أن تكون محافظة هروب من أهم المحافظات الجبلية في جازان.