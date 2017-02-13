بالصور.. جموع المواطنين يُشيعون شهيد الوطن جمعان الهروبي

المواطن- عبدالله صهلولي -هروب

شيعت محافظة “هروب”، مساء اليوم الاثنين، شهيد الوطن الجندي أول جمعان جابر أحمد قاسم الهروبي، أحد منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة ربوعة في ميدان الشرف والبطولات أثناء أدائه واجبه الديني والوطني بعزة وكرامة.

وكان في مقدمة المشيعين وكيل محافظة هروب محمد يحيى الجعفري ومدير إدارة الدفاع المدني المقدم مبارك القحطاني. ومدير شرطة هروب الرائد المعتصم بالله الدراج، وقد شاركت قيادات عسكرية وأمنية وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد الصلاة على الشهيد “الهروبي” وتشييع جنازته.

وأثنى زملاء الشهيد على مواقفه البطولية التي شارك في صنعها مع زملائه المرابطين على الحد الجنوبي حتى نال الشهادة في سبيل دفاعه عن دينه ووطنه بكل قوة وشجاعة، مسجلاً بذلك اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية لحدود البلاد.