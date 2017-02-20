بالصور.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على الشهيد الكليبي في بيش

المواطن- جازان

أدّت جموع المصلّين في محافظة بيش، بمنطقة جازان، اليوم، عقب صلاة المغرب، صلاة الميت على شهيد الواجب حسام محمد كليبي -أحد منسوبي حرس الحدود- الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع المجديرة، وتقدم المصلّين شيخ السلامة العليا وتوابعها الشيخ محمد بن حسين هجنبي الشماخي، وعدد من ضباط حرس الحدود، وزملاء، وأقارب الشهيد.

وعقب الصلاة، قدم مدير حرس الحدود تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وتعازي أمير منطقة جازان لوالد الشهيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.