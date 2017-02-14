بالصور.. جموع غفيرة تشيّع جنازتي قائد متوسطة وثانوية الموسم وابنته

المواطن - عمر عريبي - جازان

أدّى أهالي مركز الموسم، اليوم، بعد صلاة العصر، صلاة الجنازة على قائد مدرسة متوسطة وثانوية الموسم خالد علي عريبي، وطفلته “حلاء” في جامع الموسم الوزاري، وذلك بحضور عدد كبير من زملاء، وذوي الفقيد، والقيادات التعليمية، والمسؤولين بجازان.

وكان مدير مدرسة ثانوية ومتوسطة الموسم لقيا مصرعهما، بالإضافة إلى شابٍ، وإصابة طفلتين جرّاء حادث مروري بطريق الموسم – اسكان السهي في أثناء ذهابهم، ظهر أمس، إلى مدارسهم.

ومدير المدرسة كان برفقته طفلته وزميلاتها متوجّهين إلى المدرسة في مركز السهي بعد نقل مدارس الموسم إلى هناك بسبب الوضع الأمني، وعند مرورهم من إحدى اليوتيرات الرسمية، صدمتهم سيارة مسرعة، حيث لم يستطع قائدها من التحكّم بها ممّا أدى إلى انقلابها على مركبة المدير.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أنه وُرد بلاغ للهلال الأحمر عن حادثٍ بطريق الموسم السهي، وبه 4 إصابات، وتم توجيه 4 فرق، ووصلت إلى الموقع، ووجدت حالة واحدة متوقفة القلب، وتم عمل إنعاش قلب لها، كما تم نقلها لمستشفى الموسم العام، فيما نُقلت باقي الحالات عن طريق المواطنين.

وطالب أولياء أمور طلاب مركز الموسم إدارة تعليم جازان بالنظر في وضع أطفالهم وأبنائهم بعد كثرة الحوادث بطريق الموسم السهي، والتوجيه بإعادة مدارس المركز.

ونعى أهالي ومشايخ الموسم وفاة ابنهم قائد متوسطة وثانوية الموسم خالد علي عريبي، ووفاة طفلته “حلاء”، وأكدوا أنه مثال القائد والتربوي المحنّك، داعين الله أن يسكنه فسيح الجنان.