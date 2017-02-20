بالصور.. حدود نجران يحبط تهريب ٢٧٨ كجم من الحشيش المخدر‎

المواطن – نجران

أحبط حرس الحدود بمنطقة نجران محاولة تهريب 278 كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١٤-٢٢ /١٤٣٨/٥هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة نجران مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على (١٧) شخصاً من الجنسية الإثيوبية وشخصين من الجنسية السعودية وشخص من الجنسية الفلبينية.

وأوضح أن مجموع ما قبض عليه كان (٢٠٠‚٢٧٨) مائتين وثمانية وسبعين كيلوجراماً ومائتي جرام من الحشيش المخدر، كما تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.