بالصور.. حريق بعمارة سكنية بالطائف و”المدني” يباشر

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف من إخماد حريق اندلع في عمارة سكنية مكونة من دورين بحي القمري بسبب التماس كهربائي في فيش مكيف دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف بأن العمليات الأمنية الموحدة تبلغت في تمام الساعة ٢٣:٤١ مساء أمس الاثنين عن وجود حريق في عمارة مكونة من دورين بحي القمرية، مشيرًا إلى أن الحريق اقتصر على غرفة نوم في شقة بالدور الأرضي.



و أضاف الشريف أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الدفاع المدني دون حدوث إصابات ولله الحمد.

وتابع: “من خلال المعاينه تبين أن سبب الحريق يعود إلى التماس كهربائي في فيش مكيف”.

و أهابت إدارة الدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين القيام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة الأفياش وأن تكون ذات جودة عالية”.



