بالصور .. حريق دار الإيواء في ينبع يكشف مخالفات للأنظمة

المواطن – شريف النشمي – ينبع

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع صباح اليوم حريقاً في إحدى دور الإيواء بشارع الأمير مقرن دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وأوصح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مركز التحكم و التوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع تبلغ عند الساعة ٠٦:٤١ من صباح اليوم عن حريق في إحدى دور الإيواء بشارع الأمير مقرن بينبع البحر.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في غرفة من الهنجر أعلى سطح المبنى المكون من ثلاثة أدوار و مستخدم دار إيواء سكني مخالفة للوائح الدفاع المدني.

وقد اقتصر الحريق على الغرفة التي تبلغ مساحتها ٩٦ م٢ ومستخدمة كمستودع للأثاث.

وتابع أنه تم إخماد الحريق والحد من انتشاره بدون إصابات ولله الحمد، مؤكداً أنه تم ضبط مخالفة على المنشاة وتتابع فرق السلامة الموقع للعمل على إزالة المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأكد من عدم وجود خطورة تهدد الساكنين .