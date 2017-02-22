بالصور.. حريق يخنق سودانية وابنها في عمارةٍ بحي الهدا

المواطن - شريف النشمي

شبّ حريق في غرفةٍ بالدور الأرضي، في عمارةٍ مكوّنة من دورين، في حي الهدا بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه وُرد بلاغ، عند الساعة ١٦:٣٥ من عصر الثلاثاء، الموافق ١٤٣٨/٥/٢٤، عن حادث حريق في عمارةٍ سكنية بحي الهدا بالمدينة المنورة.

وأضاف: “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول، اتّضح أن الحادث عبارة عن حريقٍ في غرفةٍ بالدورة الأرضي في عمارةٍ مكوّنة من دورين”.

وتابع: “تم إخماد الحريق والحد من انتشاره، بينما نتج عن الحادث تعرّض طفل يبلغ من العمر (١٠ سنوات) ووالدته البالغة من العمر (٣٧ سنة)، من الجنسية السودانية، باختناقٍ بسيط”.

وأشار إلى أنه تم إنقاذهما من قبل الموجودين بالموقع قبل وصول الدفاع المدني، وحالتهما مستقرة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحادث هو التماس كهربائي.