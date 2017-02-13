بالصور ..حريق يلتهم مقدمة محل تموينات غذائية في #ينبع

المواطن – شريف النشمي – ينبع

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع تبلغ عند الساعة ١٣:٠٣ من ظهر هذا اليوم، عن حادث حريق في أحد محال التموين الغذائي بحي السميري بمحافظة ينبع.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند وصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مقدمة المحل التجاري الذي يبلغ مساحته ٣٢٠ م٢ اقتصر على مقدمة المحل من الداخل بمساحة ٥٠م تقريباً.

وأوضح أنه تم حصر الحريق ومنع انتشاره بدون إصابات ولله الحمد، وما زالت إجراءات التحقيق قائمة في الموقع لتحديد أسباب الحادث.