بالصور .. حضور بالآلاف لمحاضرة الشيخ عايض القرني بالمجاردة

المواطن - عبدالعزيز الشهري - المجاردة

اكتظ جامع المرصد الكبير منذ قبل صلاة مغرب أمس بعدة ساعات بالحضور الكبير من كلا الجنسين لمحاضرة الشيخ الدكتور عايض القرني والتي كانت بعنوان ” الله يثني على نفسه”.

وكانت محاضرة الشيخ القرني في ختام سلسلة محاضرات اطلقتها ادارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمجاردة التي شهدت حضور عدة آلاف واكتظاظ الشوارع المحيطة بالجامع في مشهدٍ قلّ أن يتكرر بالمحافظة.

و استقبل محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني وعددٌ من وجهاء المحافظة الشيخ الدكتور القرني في مقر المحافظة مساء أمس و شكره على تكبد عناء السفر لإلقاء المحاضرة ولكن ذلك هو ديدن الشيخ في الدعوة لله . وكان الشيخ القرني في ضيافة الشيخ عاطف شاكر أحد مشائخ القبائل بمحافظة المجاردة والذي سيقيم له مأدبة غداء اليوم الأحد.