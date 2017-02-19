بالصور .. حضور بالآلاف لمحاضرة الشيخ عايض القرني بالمجاردة

بالصور .. حضور بالآلاف لمحاضرة الشيخ عايض القرني بالمجاردة

2017/02/19
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
35
0
طباعة
IMG_1624
المواطن - عبدالعزيز الشهري - المجاردة

اكتظ جامع المرصد الكبير منذ قبل صلاة مغرب أمس بعدة ساعات بالحضور الكبير من كلا الجنسين لمحاضرة الشيخ الدكتور عايض القرني والتي كانت بعنوان ” الله يثني على نفسه”.
وكانت محاضرة الشيخ القرني في ختام سلسلة محاضرات اطلقتها ادارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمجاردة التي شهدت حضور عدة آلاف واكتظاظ الشوارع المحيطة بالجامع في مشهدٍ قلّ أن يتكرر بالمحافظة.
و استقبل محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني وعددٌ من وجهاء المحافظة الشيخ الدكتور القرني في مقر المحافظة مساء أمس و شكره على تكبد عناء السفر لإلقاء المحاضرة ولكن ذلك هو ديدن الشيخ في الدعوة لله . وكان الشيخ القرني في ضيافة الشيخ عاطف شاكر أحد مشائخ القبائل بمحافظة المجاردة والذي سيقيم له مأدبة غداء اليوم الأحد.

IMG_1614 IMG_1617 IMG_1618 IMG_1619 IMG_1620 IMG_1621 IMG_1622 IMG_1623 IMG_1624

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. فواز القرني يتألق بالأرقام ويوجه رسالة لجماهير الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام ظهر الحارس الاتحادي فواز