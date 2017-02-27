بالصور.. حملة للتبرع بالدم بكلية طب جامعة الإمام

المواطن – الرياض

تحت رعاية مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل تقيم كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، حملة للتبرع بالدم، والتي بدأت مطلع الأسبوع الماضي بمقر الجامعة وتستمر حتى منتصف شهر جمادى الآخرة.

وبيّن عميد كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الخدمات الطبية الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن أن الحملة تهدف لمساعدة مرضى سرطان الدم ومرضى أمراض القلب والأوردة والشرايين، كاشفاً أن إدارة الجامعة خصصت ثلاث عيادات، اثنتان منها لاستقبال المتبرعين من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وعيادة ثالثة لاستقبال المتبرعات من النساء.

وأكد الدكتور آل عبدالرحمن أن تنظيم حملة التبرع بالدم يأتي في إطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيرة والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية التي تسعى الجامعة إلى تأكيدها والعمل من خلالها، مشيراً إلى أن الحملة في أسبوعها الأول شهدت إقبالاً جيداً من منسوبي ومنسوبات الجامعة مما يؤكد حرصهم على تفعيل المبادرات الإنسانية والمشاركة فيها بما يعزز الصورة الحضارية لأبناء هذا الوطن، داعياً طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للمشاركة في هذه الحملة وتعزيز فوائدها الدينية والإنسانية والوطنية، مشدداً على أن هذه الحملة لها أهمية إنسانية نبيلة تتعلق بإنقاذ حياة الآخرين، إضافة إلى ما للتبرع من فوائد صحية على المتبرع نفسه.

يشار إلى أن الحملة تعد الثامنة من نوعها داخل رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إذ سبق أن تم التعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في الأعوام السابقة، وأتت هذا العام بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية والتي دائماً ما تسعى إلى إقامة العديد من حملات التبرع بالدم داخل الأجهزة الحكومية والحدائق العامة والمراكز التجارية، وتحظى الحملة بإشراف كلية الطب بالجامعة بقيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار آل عبدالرحمن ووكيل كلية الطب لشؤون الخدمات الطبية الدكتور ياسر الشريف.