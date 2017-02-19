بالصور.. داء النغف يفتك بأغنام أهالي قرية جحا بالمسارحة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

داهم مرض غامض حظائر الأغنام في قرية جحا بمحافظة أحد المسارحة فقضى على عدد منها وأصاب البعض الآخر، مما جعل الأهالي في حيرة من غموض هذا الوباء الذي يبدأ بحالة انتفاضة مفاجئة ما تلبث أن تسقط بعدها المصابة ميتة، حيث فقد الكثير من الأهالي ماشيتهم.

وتحدث أحمد حسن عطيف وأحمد محمد عطيف وعسيري كريري لـ“المواطن”، أن على وزارة الزراعة التحرك سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأغنام التي هي مصدر رزقنا والتي بدأت تنقرض بعد انتشار داء النغف، حيث تجاهلت الزراعة الشكاوى المتكررة إلا أنها لم تكن بحجم ما نتعرض له من خسائر.

مشيرين إلى أن علاجات صيدلية الفرع لم تُجد شيئاً وتشخيص الطبيب البيطري بأنه مرض معوي، وحيث تم تطعيم المواشي قبل عدة أسابيع، إلا أن المرض ما زال منتشراً ويفتك بالأغنام يوماً بعد يوم.