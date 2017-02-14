بالصور.. رئيس البريد يوثق طابعاً تذكارياً لرؤية المملكة 2030 بمهرجان الجنادرية

المواطن – الرياض

وثق رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف خلال زيارته التفقدية لجناح البريد السعودي المشارك في مهرجان الجنادرية 31 الطابع التذكاري لرؤية المملكة 2030 بعنوان (قوة استثمارية رائدة.. ومحور ربط القارات الثلاث) حيث قامت بإصداره مؤسسة البريد بمناسبة إعلان المملكة لرؤيتها الطموح في عام 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .

وجاء الطابع مزيناً بثلاث صور لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، وتسعى مؤسسة البريد السعودي إلى إصدار وتوثيق مثل هذه المناسبات الوطنية من خلال إصدار الطوابع التذكارية التي ترصد وتوثق الأحداث التاريخية والإنجازات في المملكة إضافة إلى المناسبات الوطنية كون الطابع وسيلة من وسائل الاتصال العالمية التي تنتشر بين مختلف دول وشعوب العالم.

ويعد الطابع البريدي سفيراً للدولة حيث يجوب حول العالم بمختلف لغاته وأجناسه حاملاً اسم المملكة ومعالمها كما أنه يؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات على مر العصور.

ويمكن لزوار المهرجان اقتناء الطابع وذلك من خلال زيارة قسم الطوابع بجناح البريد بالجنادرية .