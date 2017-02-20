بالصور.. رجل الأعمال القرني صاحب المناشدة لـ”المواطن”: هناك تجاوزات كارثية تهدد الاستثمار

المواطن – عبدالعزيز الشهري – بلقرن

ناشد رجل أعمال ومستثمر بمحافظة بلقرن أمير منطقة عسير ووزير الشؤون البلدية والقروية إيقاف تجاوزات بلدية بلقرن ضده ومحاولاتهم التعدي على استثماراته بالمحافظة.

وقال رجل الأعمال أحمد سعيد القرني لـ “المواطن” : ” أحد مسؤولي بلدية بلقرن يتصيد لي ويحاول إلحاق الضرر بي وباستثماراتي منذ كان رئيساً لقسم الأراضي قبل عدة سنوات وحتى الآن وهو رئيس القسم الفني والذي زادت ابتزازاته بزيادة صلاحياته في منصبه الجديد” .

وأضاف: ” آخر تلك الابتزازات محاولات إزالته مصنع البلك الآلي برغم أنه في موقع مستأجر من البلدية بعقود رسمية وهم من منحوني التراخيص اللازمة والنظامية، والتلويح كذلك بإزالة وكالة تويوتا والتي هي في هذا الموقع منذ 15 عاماً ، وعرقلة منحي رخصة الخلاطة المركزية لأكثر من سنتين وجميع تلك المشاريع هامة في نهضة وازدهار المحافظة”.

وتابع: ” في مصنع البلوك فوجئنا أثناء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول بآليات البلدية تحاصر المصنع دون استدعاء أو إنذار مسبق واعتراضهم على زيادة يدّعون وجودها في القطع المستأجرة برغم نداءاتي لهم بتطبيق المخطط الرسمي للموقع وإن وجدت زيادة خاطئة في أصل مخططهم داخل مصنعي بين القطع ان تُقيِّم ويُحسب علي قيمة إيجارها إلا أنهم رفضوا ذلك وقد تم إحضار العقود والمخطط وذلك لإثبات عدم نظامية الإزالة وإنما هي تعسفية ولكنهم رفضوا ذلك”.

وأضاف: بدلاً من محاولة حلّ الخطأ الهندسي في المخطط بادر رئيس البلدية لنشر رسالة عبر مواقع التواصل يبرر فيها فعلهم إلا أنه في ذات الوقت وقع في اعترافٍ بنظامية عقودي التي يحاولون إزالتها وذلك كله بعد نشري لمقطع مناشدة لولاة الأمر لإنقاذي من ظلمهم بعد أن ضاقت بي السُّبُل والذي على ضوئه تقدم الرئيس الفني بشكوى أدخلت التوقيف على إثرها لعدة ايام.

وأردف المستثمر القرني: “يقع مصنعي على 4 قطع استثمارية منح من البلدية إحداها لابني والأخرى لابن رئيس البلدية وقطعتان لابن أحد مسؤولي البلدية ، اشتريت منهم نقل قدم من تلك القطع الثلاث بأكثر من مليون ريال ، كما أن رئيس البلدية له مصنع مجاور باسم أبنائه يرى مصنعي كل يوم أثناء مروره ولم يعترض أو ينبهني أثناء الإنشاء ولم يأتِ الاعتراض الا بعد اكتمال مصنعي وبداية الإنتاج الفعلي ، كما أن الأرضيتين لي أنا بعقود رسمية ورخصة إنشاء المصنع ولا دخول لأحد بين الأرضيتين والمواقف تتبع لتلك الأراضي كما أنه يحدها شارع غير نافذ وبعد ذلك الشارع الخلاطة المركزية لي أيضاً – حصلت ” المواطن ” على جميع العقود والرخص.

وقال القرني: ” أنا مستثمر مع البلدية بقرابة 10 عقود استثمارية وبدلاً من دعم الاستثمار وفتح فرص لدعم المحافظة بالمشاريع الحيوية الهامة تتم محاربتي بهذا الشكل فأنا لا أطالب بتجاوز النظام ولكن مطالبتي هي العدالة ومساواتي بالآخرين وقد رفعت عدة برقيات على ضوء هذا الظلم لوزير الشؤون البلدية كان آخرها الأسبوع المنصرم أنتظر النظر فيها”.

وحول مقطع الفيديو الشهير الذي نشره القرني ويتضمن مناشدة من جوار مصنعه قال لـ “المواطن” : كان بعد محاولة المسؤول المتنفذ الإزالة عليّ في مصنعي وأنا أناشد ولاة الأمر إنصافي والذي اتهمني فيه ذلك المسؤول بالتهديد والتشهير وتقدم بشكوى لأجله وأوقفت لأجله عدة أيام بدلاً من رفع الظلم عني، كما أن رئيس البلدية بعث لي برسالة ونشرها كذلك على مجموعات – الواتس اب – يبرر فعلتهم وأن ذلك لم يتجاوز النظام.

وختم رجل الأعمال القرني: “أناشد ولاة أمرنا العادلين والمسؤولين في الوطن الغالي إنصافي مما وقع عليّ من ظلم من بلدية بلقرن وجعل هذه المحافظة بيئة جاذبة للمستثمرين بدلاً من طرد الاستثمار الهام في المحافظة، فلديّ عدة حقائق لتجاوزات كارثية سأثبتها لمحققي الوزارة أو الجهات التي تتولى القضية”.

الجدير ذكره أن أحد مسؤولي بلدية بلقرن قد سبق له عدة تحقيقات وخطابات من رئيس بلدية بلقرن السابق للأمانة وعدة جهات رقابية وتحقيقات من الوزارة ومحاضر تطاول ودخول مكاتب مسؤولين في البلدية منذ عدة سنوات نُقل على ضوئها لبلديةٍ أخرى ثم عاد رئيساً لقسمٍ آخر في ذات البلدية ، كما أن شكوى تداعيات محسوبيات توزيع المنح قد فتحت تحقيقات واسعة في حينها من الوزارة – حصلت ” المواطن ” على جميع تلك الخطابات –

” المواطن ” عرضت الشكوى على المهندس سعيد الشهراني متحدث أمانة عسير منذ الأربعاء الماضي 18 / 5 والذي اكتفى يوم أمس الأحد بالرد: ” الموضوع قيد البحث ”

كما تم التواصل بمحافظ محافظة بلقرن محمد عوضة عسيري الذي اعتذر عن التصريح وأنه غير مخوّل بذلك.





