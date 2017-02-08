بالصور.. روضة أطفال بلا تصاريح نظامية وتخالف الاشتراطات في #الطائف

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

في تجاوز غريب من نوعه للأنظمة استغل مواطنٌ بمحافظة الطائف مبنى أمام أحد المساجد لإنشاء روضة خاصة بالأطفال؛ يكتسب من وراءها مئات الألوف دون أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة كوزارة التعليم ووزارة العمل والدفاع المدني وأمانة محافظة الطائف.

وحققت ” المواطن ” وراء أمر هذه الروضة بعد اكتشافها بأن المبنى لا يطابق مواصفات الروضات المعتمدة في محافظة الطائف، بالإضافة إلى أن المبنى متصل مع أحد المساجد وهو لإمام المسجد، فضلاً عن سكن إمام المسجد بنفس المبنى الموجود به الروضة، إضافة إلى أن روضة الأطفال ” الذي تحتفظ ” المواطن ” باسمها غير مهيّئة لسلامة الأطفال وتعرض حياتهم للخطر المحتوم في تجاهل من إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف.

وكشف مصدر خاص لـ ” المواطن ” أن الروضة عبارة عن مبنى من دورين، الدور الأرضي يستغله صاحب الروضة لتحفيظ القرآن وبرسوم مالية، أما الدور الثاني فهو عبارة عن حضانة وروضة، حيث تم تحويل المطبخ إلى فصل دراسي، بينما تم تحويل بدروم أستغله إلى مقصف للطلاب ومكان لإقامة البرامج، فيما تفتقد الروضة تماماً لاشتراطات السلامة كمخرج طوارئ وطفايات لإخماد الحريق.

وأشار المصدر لـ ” المواطن ” أن مثل هذا الأمر يعتبر تجاوزاً وفساداً إدارياً بحت، بعد أن أوهم أولياء أمور الأطفال أن الروضة معتمدة، مؤكداً أن نظام وزارة التعليم في الوقت الراهن لا يقبل الطلاب في أولى المراحل الدراسية إلا بشهادة معتمدة بدراسته للروضة وهذا ما يعكس الأمر تماماً، حيث إن مالك هذه الروضة غير نظامي وغير مؤهل، ويستفيد من هذا الأمر في كسب الأموال دون وجه حق.

وأضاف المصدر أن مديرة الروضة لا تحمل الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى أن مالك الروضة كان يعتمد في الوقت السابق على معلمات من جنسية يمنية وتم تغييرهم واستبدالهم في الوقت الحالي إلى معلمات لا يتجاوز عددهن 5 معلمات يتقاضون راتباً لا يتجاوز 1500 ريال شهرياً، فضلاً عن تجاهل وزارة العمل أيضاً لوضع المنشأة الغير نظامية والتي تعمل على مدار 5 أعوام متتالية، مؤكداً أن عدد الأطفال في الفترة الصباحية قرابة 65 طفلاً برسوم دراسية 2500 ريال شهرياً، ويليها أيضاً في المسائي بنفس المبلغ يحصل عليها مالك الروضة دون وجه حق.

وطالب الأهالي بتدخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ومحافظ الطائف والجهات المعنية للتحقيق في الأمر ومعاقبة ومحاسبة مالكها، والذي اعتمد في عمله على إبراز العديد من الإعلانات في شوارع محافظة الطائف، وتجاهل أمانة الطائف لمثل هذه الإعلانات غير النظامية دون دفع أي رسوم في ذلك.

ومن كوارث الروضة وسلبياتها التي تأكدت لـ ” المواطن ” عدم وجود عاملات نظافة للمبنى، وعدم وجود شهادات صحية للحاضنات، وعدم التقيد بنظامية المبنى، وعدم وجود اشتراطات سلامة في المبنى، وتقديم شهادات مزوره غير معتمدة من إدارة تعليم الطائف، كما أن المبنى غير مرخص من إدارة الدفاع المدني ووزارة العمل، لا يوجد دورات مياه خاصة بالأطفال، وحارس الروضة من جنسية أجنبية وغيرها.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني لـ ” المواطن ” أن الروضة ليست معتمدة لدى الإدارة، ولم يتقدم أي شخص بطلب تصحيح وضعها وسيتم مخاطبة الجهات المعنية بحقها.