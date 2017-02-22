بالصور.. زيادة الإنارة والتشجير لتحسين منتزه جبال بارق

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

تقوم بلدية محافظة بارق بأعمال تحسينات كبيرة على منتزه “جبال” شملت التشجير والإنارة والأرصفة والتكسيات الحجرية وذلك بالجهود الذاتية.

أوضح ذلك رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، حيث ذكر أن قسم الخدمات بالبلدية يعمل في الوقت الحالي على تحسين منتزه “جبال” الذي يقع جنوب المحافظة، حيث تم تقسيم المنتزه بالأرصفة، وزيادة الإنارة والتشجير بالنخيل، إضافة إلى عمل التكسيات الحجرية على جوانب المنتزه.

وأشار البارقي إلى أن البلدية تعمل بالجهود الذاتية على إظهار المنتزه بشكل جديد يرضي طموح المواطن.