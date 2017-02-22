بالصور.. زيادة الإنارة والتشجير لتحسين منتزه جبال بارق

بالصور.. زيادة الإنارة والتشجير لتحسين منتزه جبال بارق

2017/02/22
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
195
0
طباعة
منتزه جبال بارق

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

تقوم بلدية محافظة بارق بأعمال تحسينات كبيرة على منتزه “جبال” شملت التشجير والإنارة والأرصفة والتكسيات الحجرية وذلك بالجهود الذاتية.

أوضح ذلك رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، حيث ذكر أن قسم الخدمات بالبلدية يعمل في الوقت الحالي على تحسين منتزه “جبال” الذي يقع جنوب المحافظة، حيث تم تقسيم المنتزه بالأرصفة، وزيادة الإنارة والتشجير بالنخيل، إضافة إلى عمل التكسيات الحجرية على جوانب المنتزه.

وأشار البارقي إلى أن البلدية تعمل بالجهود الذاتية على إظهار المنتزه بشكل جديد يرضي طموح المواطن.

IMG_3604 IMG_3605 IMG_3606 IMG_3607 IMG_3608

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. بلدية بني عمرو تستنفر فرق الطوارئ لإزالة آثار الأمطار

المواطن – سعيد ال هطلاء – بني عمرو