بالصور.. سحب 696 طن مياه و4 آلاف متر مكعب من مخلفات السيول بعسير

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

تواصل فرق أمانة منطقة عسير الميدانية عملها في رفع ما خلفته الأمطار التي تشهدها مدينة أبها، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث يعمل حوالي 1180 عاملاً ومراقباً على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار مدعمين بآليات ثقيلة ومتنوعة للمساهمة في عودة الأمور على طبيعتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأمانة المهندس سعيد الشهراني، أن عدد البلاغات الواردة يوم أمس الأربعاء لمركز العمليات بإدارة الطوارئ بلغ حوالي 280 بلاغاً، فيما انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في عدد من المواقع المتضررة في مدينة أبها وعملت على سحب المياه المتجمعة وفتح الطرق إلى جانب معالجة بعض التمديدات الكهربائية المكشوفة، كما عملت الفرق على نظافة المدينة، إلى جانب معالجة المستجدات.

وقال الشهراني إنه تمت الاستعانة بـ9 فرق ميدانية موزعة على مدار 24 ساعة تضم أكثر من 42 معدة متنوعة ومضخات لشفط المياه، وقد شملت هذه الأعمال أكثر من 26 موقعاً لتجمعات المياه، وخلال 48 ساعة الماضية وتم سحب أكثر من 696 طناً من مياه الأمطار المتجمعة وترحيل أكثر من 4.032 متراً مكعباً من الأتربة ومخلفات السيول، بالإضافة تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من طريق الملك عبدالعزيز الحزام الدائري وطريق الملك فهد والشوارع الرئيسية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.

وأبان الشهراني أن أمانة عسير تواصل عملها على مدار الساعة، وأن مركز العمليات يتلقى بلاغات المواطنين على الرقم 940، مشيراً أن الوضع مطمئن حالياً، واختتم حديثه بأن الأمانة تعمل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة للتخفيف من آثار هذه الأمطار.