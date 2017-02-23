بالصور.. سفارتنا بالأردن تشارك في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

بالصور.. سفارتنا بالأردن تشارك في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

2017/02/23
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (11)
المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، أمس الأربعاء، في حفل استقبال السفارة الكويتية الذي أقامه عميد السلك الدبلوماسي الخليجي سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد بن صالح الدعيج، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 26 لتحريرها.

شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين الأردنيين إضافة إلى حشد من المسؤولين المدنيين والعسكرين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الأردن وأبناء الجالية الكويتية، إلى جانب حضور عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية لدى الأردن.

السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (12) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (10) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (9) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (8) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (7) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (6) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (5) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (4) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (3) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (2) السفارة في الاردن تشارك احتفالات الكويت اليوم الوطني (1)
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