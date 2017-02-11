بالصور.. “شباب البكيرية” تستضيف اجتماع مجلس القصيم

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

استضافت لجنة شباب محافظة البكيرية ظهر اليوم، السبت، الاجتماع الثاني لمجلس شباب منطقة القصيم ولجان شباب المحافظات، وذلك بحضور أمين عام المجلس دهش بن عبد العزيز الدهش، وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان، وأعضائها الفرعية بمحافظات المنطقة.

وفي بداية الاجتماع، رحّب أمين عام مجلس شباب منطقة القصيم بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثًا لعددٍ من لجان المحافظات، ثم تناول الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ بعض التوصيات المناسبة بشأنها لرفعها للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس لجنة شباب منطقة القصيم.

وأوضح أمين المجلس أن الاجتماع يأتي امتدادًا للاجتماع السابق للمجلس الذي عقد في إمارة المنطقة لاستكمال تنفيذ ومتابعة إستراتيجية المجلس التي وضعها، حيث عمل المجلس على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تعترض طريق اللجان.

وأفاد أن اللجان حققت -خلال الشهرين الماضيين- الكثير من النتائج، وتم استعراضها في الاجتماع، كما حثّ رؤساء اللجان بالمحافظات على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية والتكامل فيما بينهما بما يخدم الشباب.

وشدّد أمين المجلس على أهمية العمل والسعي على دعم الشباب من قبل لجان المحافظات، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشباب بطرح أفكارهم واقتراحاتهم، وما يخدمهم من فعاليات لإقامتها على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، قدم “الدهش” شكره للجنة شباب البكيرية على حسن الاستقبال الضيافة، وللجنة أهالي البكيرية على رعايتها للاجتماع، ولبلدية البكيرية، ولمؤسسة أمسيتي.