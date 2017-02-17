بالصور.. صحف إنجليزية تصدم السعوديين عن راتب كلاتينبرغ!

المواطن ـ محمد سلام

اهتمت العديد من الصحف الإنجليزية بخبر تعيين الحكم الشهير مارك كلاتينبرغ رئيسًا لدائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفًا لمواطنه هاورد ويب.

واختار اتحاد القدم -برئاسة عادل عزت- الحكم الإنجليزي لتطوير الحكام المحليين، وهو الاسم الأقرب لإدارة مباراة نهائي ولي العهد بين الاتحاد والنصر يوم 10 مارس المقبل.

وتحدثت الصحف الإنجليزية -مثل “التايمز”، و”ديلي ميل”، و”الجارديان” وغيرهم- عن الراتب الذي سيتقاضاه الحكم صاحب الـ 41 عامًا، حيث كشفت أنه سيحصل على 500 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 2.5 مليون ريال سنويًا، لافتة إلى أن هذا المبلغ هو ضعف ما يتقاضاه في إنجلترا.

وقالت بعض المصادر أن كلاتينبيرغ يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أي أنه سيحصل في السعودية على 4 أضعاف راتبه تقريبًا.

وكان عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد ذكر في تصريحات فضائية أن عقد مارك كلاتنبيرغ مع الاتحاد السعودي أقل من هاوارد ويب بـ 35% بالرغم من أنه سيقوم بالتحكيم في بعض المباريات، بالإضافة إلى مهمته في الاتحاد.