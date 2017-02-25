بالصور.. صيدلية العيادات السعودية تصرف 2087 وصفة طبية للسوريين بالزعتري

المواطن – واس

قدمت صيدلية العيادات التخصصية السعودية خلال الأسبوع 216 للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري 2087 وصفة طبية شملت أنواعاً عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة الحالات المرضية التي راجعت العيادات خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات السعودية تقوم على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للشقيق السوري داخل مخيم الزعتري ليتمتع بأفضل حالة صحية في بيئة اللجوء الصعبة.

وأكد المفعلاني أن العيادات مستمرة بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للاجئين السوريين بالإضافة إلى ما يحتاجه أصحاب الأمراض المزمنة من أدوية دورية .

من جانبه أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان إلى أن المحور الصحي يعتبر من أولويات المحاور الإغاثية المختلفة التي توليها الحملة السعودية الاهتمام الكبير لتوفير الرعاية الطبية المتميزة للشقيق السوري بمستويات عالية وبتأمين كادر متخصص ذي كفاءة طبية مميزة وخبرات مهنية طويلة مما جعل العيادات تصنف كواحدة من أفضل الجهات الطبية العاملة في مخيمات اللجوء.