بالصور.. ضبط ٣٠ مروج مخدرات و١٣ مصنعاً للخمور و506 مجهولين ومتسولين بعسير

المًواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش أن قوة المهمات والوجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير واصلت إنجازاتها الأمنية في ضبط ومداهمة مواقع ترويج المخدرات والعرق المسكر وضبط مجهولي الهوية والمروّجين.

وأضاف الدباش شملت الحملة مدينة أبها وضواحيها وخميس مشيط وبني مالك والسودة وقرى آل عاصم وأحد رفيدة وسراة عبيدة ومركز ردوم ومركز وادي الحياة، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وقد تم ضبط الآتي:

القبض على (٣٠) شخصاً من الجنسية الإفريقية من مروجي المخدرات والعرق المسكر

القبض على (١٠٦) أشخاص وامرأتين من مجهولي الهوية

القبض على (٤٠) شخصاً من المتسولين من جنسيات مختلفة

ضبط (١٣) مصنع خمر

ضبط (٧٠٣) عبوات مملوءة بمادة العرق المسكر

ضبط (٢٩) برميلاً مملوءة بمادة العرق المسكر

وأشار الدباش إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم بعث الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.