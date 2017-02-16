بالصور.. ضبط 49 مخالفاً ومركبات مسروقة بها قات وحشيش بأكثر من مليون ريال

المواطن – جازان

أطاحت شرطة جبال الحشر وعمود ودوريات مركز المحافظة في حملة أمنية مشتركة بـ 49 مخالفاً من الجنسية اﻹفريقية وثلاث مركبات اثنتان منها معمم عنهما من قبل شرطة منطقة الرياض، باﻹضافة لضبط كميات من القات والحشيش المخدر والعرق المسكر تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال وذلك خلال حملة أمنية استهدفت المواقع الوعرة والمشبوهة التي يختبئ بها المخالفون ويسلكها المهربون بعيداً عن أعين رجال اﻷمن وأطاحت بهم في عمليتين منفصلتين.

وتم في العملية اﻷولى اﻹطاحة بـ49 مخالفاً من الجالية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط مركبة بها 1120 حزمة من القات المحظور كما تم ضبط شخصين من اﻷفارقة عقب رصدهما بأحد المواقع الوعرة وحاولا مقاومة رجال اﻷمن وإطلاق النار تجاههم ما اقتضى الرد عليهما والتعامل معهما بما يقتضيه الموقف ما أسفر عن القبض عليهما وعثر بحوزتهما على 21 بلاطة من الحشيش المخدر وكمية من العرق المسكر.

وفي العملية الثانية تم ضبط مركبتين مسروقتين ومعمم عنهما من قبل شرطة منطقة الرياض عثر بالأولى على 800 حزمة من القات والأخرى 520 حزمة من القات المحظور وقد جرى اتخاذ اللازم حيال اﻷشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهات الاختصاص.

من جهة أخرى أعرب عدد من المواطنين بالمحافظات الجبلية عن ارتياحهم للجهود اﻷمنية التي تبذل في تعقب المخالفين ودرء خطرهم عن المجتمع مثمنين تلك الجهود، سائلين الله عز وجل أن يحفظ وطننا من كل شر ومكروه.