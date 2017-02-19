بالصور.. طيران ناس يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق رحلاته 

المواطن - الرياض

احتفل طيران ناس “الناقل الجوي الوطني” بذكرى مرور 10 سنوات على انطلاق أول رحلاته في المملكة العربية السعودية، حيث أعد احتفالًا تفاعليًا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وشارك فيه المسافرون عبر رقصات شعبية وقسائم سفر مجانية تم توزيعها على حقائب المسافرين ليُفاجأوا بها عند استلامها.

وأقيمت الاحتفالية مساء يوم الخميس، 16 فبراير، تحت شعار “ناس كمّلت 10″، وتمّت إقامتها في صالة 5 في مطار الملك خالد المخصصة للرحلات الداخلية، وذلك ليشارك في الاحتفالية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين المسافرين على الرحلات الداخلية.



وضمن احتفال طيران ناس بذكرى مرور 10 سنوات على إطلاق رحلاته، فقد أعلن عن نيّته إطلاق عدة عروض ترويجية بهذه المناسبة، حيث يأتي في مقدمتها إعلانه اليوم عن عرضٍ ترويجي لجميع رحلاته الداخلية ليكون سعرها بـ 100 ريال، وذلك لمدة 48 ساعة للحجز عن طريق جميع قنوات البيع لطيران ناس سواءً من خلال الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الجوال، أو الحجز عن طريق مركز الاتصال 920001234، وستكون فترة السفر من تاريخ 1 مارس وحتى 31 مايو 2017.



وفي تصريحٍ لبندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة، عن هذه الاحتفالية، قال: “بدايةً، نحمد الله على ما وصلنا إليه من نجاح خلال 10 سنوات فقط من انطلاق أول رحلات طيران ناس، حيث يعد هذا العمر قصير جدًا بعمر شركات الطيران لتصل إلى ما وصلنا إليه بأسطول طائرات عددها يصل إلى 30 طائرة، وبـ 1100 رحلة أسبوعية لطيران ناس تصل إلى 34 وجهة داخلية ودولية، كل هذا ما كان ليحدث لولا توفيق الله سبحانه، ثم فريق العمل المحترف والكفء لطيران ناس الذي استطاع أن يصنع لطيران ناس مكانةً مميزة في المنطقة، ويحقق الإنجازات ويحصد الجوائز، وإننا نعتبر أنفسنا في بداية الطريق لطموحات نخطط ونسعى لها لنكون الطيران الرائد في المنطقة الذي يحقق رغبات ضيوفه المسافرين، ويصل إلى الوجهات التي يحتاجونها بأفضل الأسعار”.