بالصور.. علاج انحرافات الشباب في “خيرية” الأفلاج

المواطن – الأفلاج

افتتح محافظ الأفلاج، زيد آل حسين، المبنى الجديد للجمعية الخيرية بالمحافظة، وأقيم حفل بهذه المناسبة حضره مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبري، وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمشروع، ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية.

وشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ فهد الشكرة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بمنطقة الرياض على الاهتمام الكبير بدعم المجال الخيري، كما شكر رجال الأعمال من داخل المحافظة وخارجها الذين ساهموا في إنشاء المبنى.

وتخلّل الحفل العديد من الفقرات التعريفية بخدمات الجمعية، وكلمة لمحافظ الأفلاج ثمّن فيها الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية، وخصوصًا للفقراء والمحتاجين.

ومن جهةٍ أخرى، وضمن برامج مهارات التنمية الأسرية، أقام مركز الإرشاد الأسري بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج محاضرةً بعنوان “انحرافات الشباب”، حيث قدّمها المرشد الأسري عبيد النمشان، وحضرها عدد من الرجال والنساء، وسلّط فيها المحاضر الضوء على مكامن ومواطن الخلل لدى بعض شبابنا، وأسباب ودوافع ميولهم وجنوحهم إلى عالم الانحراف، مثل العزوف عن الدراسة، والمعاكسات، والمخالفات المرورية، وتعاطي المخدرات، كما قدّم الطرق الوقائية، والعلاجية، والحلول لهذه الظواهر.

وفي شأنٍ متصل بالقطاعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتناعية بمنطقة الرياض، نُفّذت في دار الملاحظة الاجتماعية بالأفلاج -بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمحافظة- تجربة إخلاء وإطفاء لحريقٍ وهمي، حيث طُبّقت خلالها جميع الفرضيات والتدابير اللازمة للوقاية من الحريق، ورفع درجات السلامة للنزلاء والموظفين، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن التأكيد على الإجراءات اللازمة لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من كوارث الحريق في جميع مرافقها، والفروع، والدور، والمراكز الإيوائية التابعة لها.